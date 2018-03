Assassinato causa distúrbio na China

Cerca de 10 mil pessoas atacaram prédios públicos e incendiaram viaturas da polícia em uma cidade do sudoeste da China durante o fim de semana, em mais um caso de insatisfação popular contra o governo no período que antecede a Olimpíada de Pequim. Os protestos foram provocados pela libertação de suspeitos de ter estuprado e assassinado uma garota de 16 anos no Condado de Wen?ga, na Província de Guizhou. Segundo a polícia, a adolescente cometeu suicídio jogando-se em um rio da cidade. Mas a população sustenta que as autoridades locais querem abafar o caso por causa da ligação dos acusados com chefes locais do Partido Comunista. O descontentamento foi acentuado pelo espancamento do tio da adolescente por um grupo de capangas, depois que ele foi à polícia protestar contra a libertação dos suspeitos. Ferido gravemente, ele foi internado em um hospital local e, segundo algumas agências de notícias, acabou morrendo na tarde de ontem, vítima dos ferimentos. O jornal oficial China Daily divulgou informações ontem sobre as manifestações e afirmou que elas foram provocadas pela "suposta tentativa de oficiais da polícia de encobrir um caso de homicídio". Imagens gravadas por moradores que testemunharam os distúrbios foram reproduzidas na internet e nas redes de TV a cabo. Durante o dia de ontem, as cenas que mostravam a multidão atacando o prédio da polícia e vários carros incendiados começaram a ser removidas ou bloqueadas pela censura chinesa, assim como os comentários críticos deixados em fóruns na internet. A maioria dos que opinaram online manifestou ceticismo em relação à versão das autoridades locais de que os 10 mil manifestantes que saíram às ruas eram agitadores e também questionou a censura oficial em torno do assunto. A organização Centro para Direitos Humanos e Democracia, com sede em Hong Kong, afirmou que 300 pessoas foram presas por participar dos protestos. Segundo a entidade, 2 mil policiais foram enviados à região para conter as manifestações. Cenas gravadas ontem por cinegrafistas amadores mostravam integrantes da tropa de choque com escudos e capacetes fazendo a segurança das ruas da cidade. Sem vias institucionais para canalizar suas queixas e denúncias, os habitantes do interior da China acabam recorrendo com freqüência a manifestações desse tipo para combater a arbitrariedade e os abusos das autoridades locais. Nos últimos anos, os protestos cresceram de modo alarmante: em 2003, foram registrados 58 mil casos. No ano seguinte, o número saltou para 74 mil, um aumento de dez vezes em relação a 1994. Em 2005, a cifra subiu de novo, para 87 mil. A partir de 2006, o governo deixou de divulgar as estatísticas. Esses protestos normalmente são motivados por problemas locais e raramente questionam a autoridade do Partido Comunista em âmbito nacional. Grande parte dos casos é relacionada a abusos cometidos pelos chefes locais do partido, problemas de poluição de rios, apropriação indevida das terras e corrupção. Mas é evidente que sua multiplicação pode levar a um clima de instabilidade preocupante para o governo. Os protestos em Guizhou ocorreram pouco mais de um mês antes do início da Olimpíada e em um ano particularmente difícil para o Partido Comunista. Em março, foram realizadas no Tibete as mais violentas manifestações contra Pequim em quase 20 anos. Depois disso, o revezamento mundial da tocha olímpica foi marcado por protestos contra o controle chinês do Tibete e a situação dos direitos humanos na China. Por fim, o terremoto na Província de Sichuan deixou 80 mil mortos e causou a revolta de milhares de pais que perderam filhos no desabamento de escolas construídas supostamente com materiais de baixa qualidade. A multiplicação de protestos é a última coisa que as autoridades de Pequim querem ver às vésperas da Olimpíada. FÚRIA POPULAR Maio - Pais que perderam os filhos no desabamento de escolas durante terremoto na Província de Sichuan protestam contra o governo, dizendo que material de baixa qualidade foi usado na construção dos edifícios Abril - Chineses manifestam-se contra a França e boicotam mercados do Carrefour em represália pelos protestos contra a China durante a passagem da tocha olímpica por Paris Março - Distúrbios no Tibete durante o 49.º aniversário do levante tibetano contra o controle chinês deixam dezenas de mortos 2003 - Protestos por problemas como corrupção, confisco de terras, demissões, salários e o abismo entre ricos e pobres têm aumento vertiginoso