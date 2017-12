Assassinato de jornalista é o oitavo do ano no México O jornalista mexicano Alfonso Sánchez Guzmán foi morto a tiros e seu corpo foi encontrado flutuando num rio do estado de Veracruz, informaram fontes oficiais no final da noite desta quinta-feira. É o oitavo jornalista mexicano assassinado este ano e o segundo nos últimos oito dias em Veracruz. O corpo de Sánchez Guzmán, ex-correspondente da Televisa-Veracruz, apresentava quatro tiros, um deles na cabeça. Perto dele também foi encontrado o corpo de um suposto integrante de uma quadrilha que assaltava caminhões. No dia 22 de novembro, o repórter policial Roberto Marcos García foi morto no porto de Veracruz. Ele viajava de moto quando foi derrubado por um carro e baleado na estrada. A organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) disse que, após o crime de Marcos García, o México é o segundo país mais perigoso para a imprensa em 2006, atrás apenas do Iraque.