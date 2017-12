Assassinato de mulheres na Guatemala preocupa ONU Cinco mulheres foram assassinadas nesta sexta-feira na Guatemala, elevando para 366 o número de mulheres mortas de maneira violenta no último ano, segundo informações das forças de segurança do país. Um porta-voz da Policia Nacional Civil (PNC) afirmou que as mulheres foram mortas a tiros nesta sexta-feira, em um bairro residencial da periferia oeste da capital. "As vítimas foram identificadas como Nuria Valle, de 28 anos, e Elsa Piñeda, de 38. Um grupo de homens atirou enquanto elas dirigiam um automóvel", detalhou a fonte. Outra mulher, identificada como Carmen Palma, de 55 anos, foi fuzilada, supostamente por bando de homens, em frente à sua residência em Villa Nueva, na periferia da capital. A PNC também informou ter encontrado outros dois cadáveres de mulheres não identificadas na capital guatemalteca. Segundo as forças de segurança, ambas foram assassinadas a tiros, nesta sexta-feira. O relator especial da ONU sobre execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias, Philip Alston, fará uma visita a Guatemala entre os dias 21 e 26 de agosto para investigar, entre outros casos, os assassinatos atribuídos a uma suposta "limpeza social", os linchamentos e assassinatos das mulheres. A Anistia Internacional (AI) denunciou no último dia 18 de julho que a impunidade que impera na Guatemala incentiva os assassinatos de mulheres, que desde 2001 somam 2.300.