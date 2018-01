Assassinato de Yassin gera protestos ao redor do mundo Protestos foram realizados hoje (22) nas ruas de diversas cidade do Oriente Médio contra o assassinato do líder espiritual do grupo islâmico Hamas, xeque Ahmed Yassin, em um ataque de mísseis israelense. Governos de países árabes e europeus condenaram o assassinato e comentaram que a ação destrói qualquer perspectiva de retomada do processo de paz no Oriente Médio. Grupos islâmicos juraram vingança. Mohammed Mahdi Akef, da Fraternidade Muçulmana do Egito, declarou: "Não pode haver vida para os americanos e os sionistas na região." O presidente do Egito, Hosni Mubarak - um importante ator no processo de paz da região -, disse a jornalistas que o ataque contra o tetraplégico Yassin foi um "ato selvagem". Perguntado como isso afetaria o processo de paz, Mubarak foi enfático: "Qual processo de paz? A situação está pegando fogo." Um helicóptero artilhado israelense disparou mísseis contra Yassin no momento em que ele era conduzido em uma cadeira de rodas para fora de uma mesquita perto de sua casa em Gaza na manhã de hoje. O ataque causou a morte de outras sete pessoas e deixou 17 feridos. O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, qualificou Yassin como um "arquiterrorista envolvido no assassinato de centenas de israelenses". Segundo Sharon, o Estado judeu tem o "direito de caçar aqueles que se levantam para destruí-lo". Enquanto Estados Unidos, Japão e Austrália pediam "calma", a Grã-Bretanha e outros países europeus condenaram o assassinato como uma afronta ao direito internacional. O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, declarou três dias de luto oficial e disse que os israelenses "ultrapassaram todas as fronteiras aceitáveis". Ahmed Qureia, primeiro-ministro da ANP, qualificou o assassinato como "um dos mais graves crimes já cometidos pelo governo israelense". No Kuwait - um dos principais aliados dos Estados Unidos no mundo árabe -, o primeiro-ministro, xeque Sabah al-Ahmed al-Sabah, previu o aumento da violência no Oriente Médio. Mohammed al-Saqer, presidente da comissão de Relações Exteriores do Parlamento kuwaitiano, exigiu que os EUA se posicionem contra o assassinato. Caso contrário, em sua opinião, todos os líderes da ANP poderiam acabar transformados em alvo das ações israelenses de "assassinato seletivo". "Os israelenses qualificam o Hamas como uma organização terrorista, mas a verdade é que Israel é um Estado terrorista", denunciou Al-Saqer. Em Washington, Lou Fintor, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, disse que o país "pede às partes que permaneçam calmas e demonstrem contenção". O secretário de Exterior da Grã-Bretanha, Jack Straw, disse que o assassinato de Yassin é "inaceitável, injustificável e é muito improvável que ele atinja seus objetivos. Já o comissário de política externa da União Européia, Javier Solana, qualificou o assassinato como "uma notícia muito ruim para o processo de paz". Enquanto isso, o Vaticano condenou o assassinado lembrando que a paz duradoura nunca poderá ser obtida por meio de demonstrações de força. "A Santa Sé alia-se à comunidade internacional para deplorar este ato de violência injustificável em qualquer Estado governado pelo império da lei", disse o porta-voz do Vaticano, Joaquín Navarro-Valls. De acordo com a declaração pontifícia, uma paz autêntica e duradoura "não pode ser fruto de uma simples demonstração de força, mas, acima de tudo, deve ser fruto de ação moral e legal". Por sua vez, Mubarak cancelou os planos de viagem de um grupo de deputados egípcios que deveriam visitar amanhã o Parlamento israelense para celebrar o 25º aniversário de um tratado de paz entre Egito e Israel. O acordo de paz foi o primeiro da história entre o Estado judeu e um país árabe. "Trata-se de um constrangimento para o Egito", disse Dia´a Rashwan, um especialista em radicalismo islâmico do Centro Al-Ahram de Estudos Políticos e Estratégicos. "O Egito esteve diretamente envolvido na aproximação da ANP, do Hamas e da Jihad Islâmica para a negociação de um cessar-fogo. Atacar Yassin foi um golpe direto contra esses esforços." Rashwan comentou que o assassinato serviria apenas para criar uma situação ainda mais perigosa: "Quando uma organização perde seu líder, ela se divide, torna-se menos centralizada. Além disso, o assassinato será capaz de gerar somente mais extremismo e mais fanatismo." O rei Abdullah II da Jordânia, outro importante participante do processo de paz, disse que o assassinato o deixou "irritado e triste". Para ele, trata-se de um crime que apenas resultará em mais violência. O presidente da Síria, Bashar Assad, condenou o assassinato como "o clímax do terrorismo praticado incessantemente por Israel". O primeiro-ministro do Líbano, Rafik Hariri, disse que o assassinato "levará a região a um novo ciclo de violência e terrorismo e sabotará qualquer esperança de se conseguir a paz no Oriente Médio". O presidente do Irã, Mohammed Khatami, disse que o assassinato reflete a vulnerabilidade de Israel. "Este crime hediondo reflete um comportamento covarde do regime de ocupação israelense, assim como seu medo da resistência palestina, que é centralizada em sua fé religiosa", declarou Khatami. Os ministros das Relações Exteriores da Jordânia e da Síria cancelaram todos os compromissos previamente estabelecidos e viajaram ao Cairo para uma reunião urgente na chancelaria egípcia para discutir o assassinato. Outros Estados árabes pediram ao mundo que "pressionem Israel para que interrompa suas operações terroristas e encerre a ocupação dos territórios palestinos e árabes". A declaração foi feita por meio de um comunicado emitido pelo Conselho de Cooperação do Golfo, que reúne, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Omã. Na Arábia Saudita, o advogado Mohsen al-Awaji, disse que o legado de Yassin seria uma mobilização incontrolável: "Ahmed Yassin deixa para trás uma escola à qual todos os regimes e instituições religiosas são incapazes de resistir ou conter." No Egito, cerca de 7.000 estudantes reuniram-se em uma manifestação espontânea na Universidade Al-Azhar, uma importante escola de teologia, assim que surgiram as primeiras notícias sobre a morte de Yassin. "Quando Sharon extrapola os limites, nós devemos matá-lo, assim como a seus soldados", gritavam os estudantes. Na Universidade do Cairo, mais de 10.000 estudantes protestaram. O principal grito entoado por eles era: "Não se incomode, Palestina. Agora somos todos xeques Yassins." Um comunicado divilgado pelos estudantes dizia: "Líderes árabes, vocês ainda sonham com a paz (com Israel)? Por quanto tempo vocês ficarão com a cabeça enterrada na areia?" Na Jordânia, cerca de 10.000 palestinos protestaram no campo de refugiados de Baqaa, nos arredores de Amã, e entoavam: "Oh, mártir ferido, seu sangue não será derramado em vão." Em Amã, cerca de 15.000 pessoas saíram às ruas para protestar, inclusive quatro ministros de gabinete e parlamentares. Todos participaram de uma passeata ao término das orações da tarde em uma mesquita no centro da capital jordaniana. Levando fotos do rei Abdullah II e de Yassin, eles gritavam enfurecidos: "Não seremos humilhados nem seremos cordiais. Estamos trilhando o caminho de Ahmed Yassin." No Sudão, mais de 5.000 pessoas, entre elas o líder oposicionista islâmico Hassan Turabi, foram para a frente de uma representação do Hamas em Cartum para manifestar seu pesar, disseram testemunhas. A rádio oficial Omdurman substituiu sua programação regular e levou ao ar poemas escritos pelo poeta palestina Mahmoud Darwish e por escritores sudaneses. Cerca de 3.000 pessoas protestaram em frente à Universidade de Sanaa, no Iêmen, e acusaram os Estados Unidos de ter dado "sinal verde para que Israel assassinasse Yassin". No Líbano, milhares de palestinos protestaram nas cidades de Sidon (sul) e Trípolo (norte), queimando pneus e miniaturas de bandeiras de Israel. O presidente do Líbano, Emile Lahoud, previu que a ocupação israelense dos territórios palestinos terminará da mesma forma que acabou a ocupação do sul do Líbano pelo Estado judeu em 2000 - com uma retirada devido ao alto número de baixas. "Israel está errado se pensa que pode matar a causa palestina apenas com o assassinato de combatentes da resistência", disse Lahoud em um comunicado.