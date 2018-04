Assassinatos de opositores na Tunísia foram cometidos com mesma arma

TÚNIS - O ministro do Interior da Tunísia disse nesta sexta-feira, 26, que a arma usada para assassinar o político opositor Mohammed Brahmi na quinta-feira foi usada para matar outro líder da oposição, Chokri Belaid, em fevereiro, sugerindo o envolvimento do mesmo grupo islâmico extremista.

Segundo Lotfi Ben Jeddou, em coletiva de imprensa, o principal suspeito dos ataques é o salafista radical Boubacar Hakim, procurado por suspeita de contrabandear armas da Líbia. O ministro ressaltou que não há evidências da participação de partidos políticos na morte de Brahmi.

Ben Jeddou afirmou ainda que as autoridades da Tunísia identificaram 14 salafistas suspeitos de participarem da morte de Belaid e acreditam que a maioria deles faça parte do Ansar al-Sharita, grupo islamista mais radical que surgiu na Tunísia desde a queda do ditador Zine al-Abidine Ben Ale em 2011.

O líder desse grupo, Saifallah Benahssine, conhecido como Abu Iyadh, lutou com a Al-Qaeda no Afeganistão e é procurado pela polícia por suspeita de incitar o ataque à embaixada dos EUA na Líbia em setembro do ano passado, quando quatro pessoas morreram.

Manifestações. Milhares de pessoas se concentraram em Túnis e Sidi Bouzid, local de nascimento da Primavera Árabe e cidade natal de Brahmi, para protestar contra a morte do opositor. Bancos e lojas fecharam as portas e todos os voos de e para o país foram cancelados. "Abaixo o regime da Irmandade Muçulmana", gritavam os manifestantes, em alusão ao governo de orientação islâmica.

A central sindical UGTT, que afirma ter meio milhão de integrantes, convocou uma greve geral para esta sexta-feira em protesto contra o "terrorismo, a violência e os assassinatos". O secretário-geral do sindicato, Sami Tahri, disse que todos os setores da economia, em todo o país, aderiram à greve.

Dois homens em uma motocicleta atiraram 14 vezes contra Brahmi, da Frente Popular, em frente à sua casa na quinta-feira, enquanto ele pegava seu carro. Belaid foi morto de forma parecida./ AP e REUTERS