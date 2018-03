Assassinatos em série assustam subúrbio de Washington Cinco pessoas foram assassinadas entre a noite de quarta-feira e a manhã de hoje num raio de três quilômetros num subúrbio de Washington. Os investigadores ainda não chegaram a uma conclusão sobre o motivo das mortes. O primeiro assassinato ocorreu ao anoitecer da quarta-feira, quando um homem de 55 anos foi atacado por desconhecidos no estacionamento de um supermercado. Em todos os casos, as vítimas foram mortas com um único tiro e nenhuma delas teve objetos pessoais roubados. Entre os mortos estão um homem que cortava a grama de um jardim com um trator e outro que aguardava seu carro ser lavado num posto de serviços. Segundo o chefe de polícia do Condado de Montgomery, Charles Moose, não se encontrou nenhum indício de relação entre as cinco pessoas assassinadas. Também não há informações de que as vítimas tivessem sido ameaçadas por ninguém antes dos crimes. No entanto, diante da proximidade do período e dos locais em que ocorreram os cinco assassinatos, os investigadores acreditam que eles tenham sido cometidos pelas mesmas pessoas. Algumas testemunhas disseram ter visto uma van de carga branca, com a traseira amassada, em alguns dos lugares onde ocorreram os homicídios. Dois homens estariam a bordo do veículo, que está sendo procurado pela polícia, que não considera os ataques uma ação terrorista.