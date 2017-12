Assassinatos seletivos de Israel preocupam Annan O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, expressou sua grande preocupação com os assassinatos seletivos cometidos por Israel na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Num comunicado, Annan reconheceu o direito de Israel de defender seus cidadãos. Porém, disse que "os assassinatos seletivos constituem um alto risco para as civis inocentes que se encontram por acaso no lugar dos incidentes e equivalem a execuções sem autorização judicial". Annan também se mostrou preocupado com os repetidos ataques com foguetes contra Israel lançados da Faixa de Gaza. O diplomata pediu ainda que as partes respeitem o direito humanitário internacional e apelou à moderação para evitar uma escalada da violência.