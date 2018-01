Assassino alega "pacto com Deus" na África do Sul Um homem sul-africano que matou três pessoas negras, alegando que o ato era parte de um pacto feito com Deus, defendeu sua inocência hoje contra três acusações de assassinato e quatro de tentativas de homicídio. De Wet Kritzinger, 30 anos, atirou em três pessoas negras que estavam em um ônibus em Pretória em janeiro de 2000. Ele negou que o ataque teria motivação racial. "Eu acreditava que ao atirar em inocentes negros no ônibus eu estaria cumprindo minha promessa com Deus", disse Kritzinger, durante processo da Suprema Corte de Pretória. Ele afirmou que não odiava outros povos. Em seguida, afirmou que odiava os judeus porque eles seriam os descendentes de Satã. "Eu acredito que os povos brancos das nações do Ocidente são os escolhidos de Deus", afirmou. Uma análise realizada por três psiquiatras indica que Kritzinger não sofre de problemas mentais e que é capaz de entender a gravidade de seu crime.