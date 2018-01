Assassino de Anna Lindh é condenado à prisão perpétua O sueco de origem sérvia Mijailo Mijailovic foi julgado e condenado nesta terça-feira a sentença de prisão perpétua pelo assassinato, há pouco mais de seis meses, da ministra de Relações Exteriores da Suécia Anna Lindh. A corte distrital de Estocolmo determinou hoje que o jovem de 25 anos agiu com "brutalidade cruel e irresponsável" quando esfaqueou Lindh enquanto ela fazia compras em uma loja de Estocolmo em 10 de setembro do ano passado. "Foi um ato grave de violência. A localização e o tamanho dos ferimentos indicam que a intenção era matar", determinou a corte em sua decisão de 25 páginas. Lindh foi esfaqueada diversas vezes. A facada fatal foi no fígado. Dadas as evidências técnicas e a confissão de Mijailovic, o veredicto já era esperado por especialistas, comentaram juristas. O condenado alegou que vozes em sua cabeça o levaram a esfaquear a chanceler. A decisão da corte também trouxe algum alívio aos suecos, ainda traumatizados com o assassinato sem solução do primeiro-ministro Olof Palme em 1986. Mijailovic não apresentou motivos para o atentado, que deixou o país nórdico enlutado poucos dias antes de um referendo nacional sobre a adoção do euro como moeda. Mijailovic, um sueco de origem sérvia, disse que vozes em sua cabeça, inclusive a de Jesus Cristo, o induziram a atacar Lindh, mas ele insiste que não tinha a intenção de assassiná-la. Peter Althin, advogado de defesa, disse que seu cliente ainda não se decidiu sobre uma eventual apelação da sentença de prisão perpétua - punição mais grave prevista pelo código penal da Suécia -, apesar de acreditar na existência de falhas no veredicto.