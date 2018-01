Assassino de médico que fazia abortos espera prêmio no céu Paul Hill, condenado à morte por ter assassinado um médico que fazia abortos, disse nesta terça-feira, véspera do dia marcado para sua execução, que espera uma ?grande recompensa no Paraíso?. Excetuando-se um improvável adiamento ou anúncio de clemência de última hora, Hill, um ex-ministro religioso de 49 anos, receberá uma injeção letal na noite de quarta-feira. Hill foi condenado, em 1994, pela morte do médico John Britton e de sua acompanhante, e será o primeiro criminoso a ser executado por um ato de extremismo antiaborto. Ele não apelou da condenação. Até agora, 52 pessoas foram executadas nos EUA desde o início do ano, de acordo com o Centro de Informação sobre Pena do Morte. Numa entrevista concedida na prisão, Hill deu a entender que a execução vai transformá-lo num mártir. ?O quanto antes eu for executado... antes chegarei ao céu?, disse. ?Espero uma grande recompensa. Estou ansioso pela glória. Não tenho remorso?. Defensores do direito ao aborto temem que a execução de Hill dê início a uma onda de represálias por parte de outros radicais que partilham de seu ponto de vista. Diversas autoridades ligadas ao caso já receberam cartas com ameaças.