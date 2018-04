A polícia argentina anunciou ontem a prisão do suposto assassino do militante Mariano Ferreyra, morto na quarta-feira em confronto entre confederações sindicais rivais. Cristian Favale se apresentou à polícia com seu advogado. Ele afirma ser inocente e poder ajudar a identificar o autor do crime. Favale solicitara ingresso na União Ferroviária e tinha no Facebook fotos com dois ministros de Cristina Kirchner.