Assassino de Safra é recapturado em Nice A polícia do Principado de Mônaco conseguiu deter o enfermeiro norte-americano Ted Maher, que fugiu ontem à noite da prisão onde cumpre pena de dez anos de reclusão pela morte do banqueiro libanês-brasileiro Edmond Safra. Segundo policiais, Maher foi localizado esta manhã em um hotel em Nice, na Riviera francesa, perto de Mônaco. Ele escapou com mais um preso serrando as barras de sua cela em uma prisão no Principado de Mônaco. Em dezembro, a Justiça de Mônaco condenou o enfermeiro pela morte de Safra e da enfermeira dele, Vivian Torrente. Ex-boina-verde - força especial do Exército americano -, Maher, de 44 anos, confessou ter ateado fogo na cobertura de Safra, de 67 anos, no Principado de Mônaco. "Queria simular um incêndio para depois resgatar meu patrão e ganhar um aumento com meu ´ato heróico´?, confessou Maher. As informações são das agências internacionais.