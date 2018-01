Assassino em série condenado à prisão perpétua O pintor de carros americano Gary Ridgway, 54, o assassino em série que fez mais vítimas na história dos Estados Unidos, foi condenado à prisão perpétua pela morte de 48 mulheres. A sentença do juiz Richard Jones, que presidiu o julgamento realizado na cidade de Seattle (Washington, noroeste dos EUA), não deixa nenhuma possibilidade de liberdade condicional para o réu. Ridgway pediu desculpas por "ter matado todas essas jovens" após ouvir a sentença. No dia 5 de novembro, Ridgway se declarou culpado pelas mortes das 48 mulheres. "Assassinei tantas mulheres que me custa lembrar todas", afirmou. Ridgway admitiu ser responsável por uma sucessão de homicídios iniciada há 21 anos. O acusado afirmou ter feito um acordo com o promotor público Jeff Baird - ele teria admitido a culpa para evitar ser condenado à de morte. "Meu plano era: assassinar tantas mulheres que eu considerasse prostitutas quanto pudesse", acrescentou. No caso, conhecido como o do "assassino de Green River", Ridgway cometeu crimes entre julho de 1982 e fevereiro de 1984. O suspeito admitiu 42 mortes no período, e mais outras seis, cometidas entre 1990 e 1998.