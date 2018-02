Assassino usou quatro perfis falsos para manipular vítima por Facebook

O adolescente Tony Bushby, de 19 anos, foi condenado pela Justiça britânica pela morte da babá Kati Wynter, de mesma idade, após tê-la enganado com quatro perfis falsos no Facebook.

Instrutor de karatê, Bushby esfaqueou a garota até a morte, em um crime ocorrido um dia após o Natal do ano passado.

O assassinato ocorreu na cidade de Borehamwood, na região de Hertfordshire, na Grã-Bretanha.

A sentença será lida nesta quarta-feira, mas estima-se que o jovem receba uma pena de ao menos 25 anos de prisão.

Wynter foi morta enquanto cuidava dos dois filhos de sua irmã. A mãe da garota encontrou o corpo em uma poça de sangue no dia 27 de dezembro de 2011.

A polícia encontrou 23 marcas de ferimentos no corpo da babá, sendo 13 facadas profundas e algumas em suas mãos, o que mostra que tentou se defender dos ataques.

Após o crime, Bushby voltou para casa com sangue em suas mãos e nas roupas.

Facebook

O garoto criou quatro perfis falsos no Facebook para tentar persuadir a babá a ter um relacionamento com ele.

Dan Tress, Cyn Darwin, Shane Pleuon e Krystal Stanguard formavam um grupo de amigos que repetidamente diziam a Katie que Tony Bushby era uma pessoa legal e que merecia sua atenção.

O promotor Michael Speak disse que o adolescente usou os perfis falsos a seu favor.

"De fato, este pequeno círculo de amigos do Facebook era completamente fictício. Ele criou essas contas falsas no Facebook", diz o promotor.

"Ele as montou e as controlava. Katy não sabia disso. O réu as usou para dizerem coisas a seu respeito que o ajudassem a ganhar a confiança da babá. Eles davam elogios e diziam coisas boas a seu respeito para fazer com que ela gostasse dele", afirmou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.