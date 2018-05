Assembleia aprova poderes especiais a Hugo Chávez

O presidente justificou o pedido com a necessidade de atender ao estado de emergência por que passa o país após as chuvas recentes, que já mataram 40 pessoas e deixaram cerca de 130 mil desabrigados. Em seus 11 anos de governo, Chávez já contou com três "projetos habilitantes", a exemplo do que foi aprovado hoje.

Um de seis meses em 1999, outro de um ano, em 2000 e um terceiro, de um ano e meio, em 2007. Com esses poderes especiais, Chávez aprovou mais de 100 leis, dentre elas, as que permitiram nacionalizar o setor petroleiro e elevar o número de magistrados na Corte. As informações são da Associated Press.