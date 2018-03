Assembleia da ONU condena Síria e critica ação do Conselho de Segurança Em mais um sinal de isolamento internacional, o regime de Bashar Assad foi condenado ontem pela Assembleia-Geral da ONU em resolução aprovada em Nova York. Foram 133 votos a favor, incluindo o do Brasil, 12 contra e 31 abstenções. A resolução incluiu um trecho "lamentando o fracasso do Conselho de Segurança das Nações Unidas em aprovar medidas que garantissem que autoridades sírias cumprissem as determinações da ONU".