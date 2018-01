Assembléia da ONU vai debater Israel e palestinos A Assembléia Geral da ONU marcou para a sexta-feira um encontro de emergência para discutir o conflito entre Israel e os palestinos. O encontro foi pedido pelas nações árabes juntamente com o Movimento dos Não Alinhados, um grupo de 116 países, a maior parte em desenvolvimento. De acordo com a agenda do encontro, aprovada pela Assembléia Geral, os países vão debater o ítem ?Ações ilegais de Israel no lado ocupado ao leste de Jerusalém e no resto dos territórios palestinos ocupados?. A Autoridade Nacional Palestina tem status de observador na Assembléia, mas não vota. Nenhum país tem poder de veto na Assembléia Geral da ONU, ao contrário do Conselho de Segurança. Da mesma forma, as resoluções do CS têm força de lei, enquanto as da Asembléia Geral não geram efeitos legais mas representam a opinião mundial. A Assembléia Geral costuma passar resoluções em favor dos palestinos.