Assembléia do Nepal não consegue eleger primeiro presidente A nova república do Nepal fracassou em eleger seu primeiro presidente no sábado, quando nenhum dos três candidatos conseguiu a maioria necessária para abrir o caminho para a formação de um novo governo. O Nepal vive em situação politicamente instável desde abril, quando ex-rebeldes maoístas venceram uma eleição histórica que não lhes deu a maioria, mas possibilitou a formação de uma assembléia especial que aboliu a monarquia de 239 anos. As eleições para presidente são um passo-chave para a instalação do governo que deverá ser liderado pelos maoístas com o apoio de outros partidos políticos. Mas, na votação de sábado, nenhum dos candidatos dos três principais partidos conseguiu os 298 votos necessários, assinalando a manutenção do entrave político. "Ninguém conseguiu a maioria para presidente", disse Manohar Bhattari, secretário-geral da assembléia. "Haverá uma nova eleição na segunda-feira."