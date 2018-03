Assembleia eleita na Líbia 'recebe' poderes após 40 anos de ditadura

TRÍPOLI - O Conselho Nacional de Transição (CNT) da Líbia entregou os poderes à Assembleia formada após as eleições do dia 7 de julho. A cerimônia da noite desta quarta-feira, 8, marca a primeira transição depois de 40 anos da ditadura de Muamar Kadafi.

"Entrego nossas prerrogativas constitucionais ao Congresso Geral Nacional (CGN) que é, de agora em diante, o representante legítimo do povo líbio", declarou, de acordo com a agência de notícias AFP, o presidente do CNT, Mustapha Abdeljalil, ao passar simbolicamente o poder ao decano dos 200 membros do Congresso, eleitos há um mês, nas primeiras eleições livres celebradas na Líbia.