Assembléia Geral da ONU aprova orçamento superior a US$ 3 bi A Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas aprovou no fim da noite de ontem um orçamento superior a US$ 3 bilhões para o biênio 2004-2005, mas o secretário-geral Kofi Annan conseguiu apenas a criação da metade dos novos postos que ele gostaria. Annan requisitou a aprovação de um orçamento de US$ 3,058 bilhões para o período de dois anos e pediu a criação de 117 novos postos na entidade. O pedido foi posteriormente aumentado para US$ 3,211 bilhões devido à recente desvalorização cambial do dólar americano. Depois de muita negociação, a comissão orçamentária da Assembléia Geral aprovou no fim da noite de segunda-feira uma verba de US$ 3.160.860.300,00 e autorizou a criação de 62 novas vagas nos quadros da entidade. A proposta foi aprovada por consenso pelos 191 representantes da Assembléia Geral da ONU no fim da noite de ontem. Trata-se da primeira vez que o orçamento da ONU supera US$ 3 bilhões. Para o biênio 2002-2003, a entidade aprovou orçamento de US$ 2,967 bilhões.