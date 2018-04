Assembleia Geral da ONU condena golpe em Honduras

Zelaya foi destituído no domingo do cargo por militares em cumprimento a uma ordem da Suprema Corte do país. A ação foi uma resposta à insistência dele em realizar um plebiscito para mudar a Constituição e permitir sua candidatura à reeleição. Zelaya foi preso em casa e levado a uma base aérea, de onde embarcou para a Costa Rica. Os deputados de Honduras nomearam Roberto Micheletti, líder do Congresso, como novo presidente. Foi o primeiro golpe de Estado na América Central desde 1993, quando militares guatemaltecos derrubaram o presidente Jorge Serrano.

Zelaya, que irá a Washington amanhã, solicitou entrevistas com membros seniores do governo do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, informaram autoridades norte-americanas ao "Wall Street Journal". Ele também poderá participar de uma sessão extraordinária da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), disseram as autoridades, embora tenham enfatizado que nada está definido.

As autoridades informaram que ainda não está claro com quem do governo Obama Zelaya se reunirá, mas não deve ser a secretária de Estado, Hillary Clinton, nem o próprio presidente dos EUA. Um nome mais provável seria Thomas Shannon, secretário-assistente de Estado para relações do Hemisfério Ocidental. Com informações da Dow Jones.