Assembleia-Geral da ONU vota nesta quinta resolução sobre a Síria

A Assembleia-Geral da ONU votará nesta quinta-feira, 16 (às 18h, no horário de Brasília), um projeto de resolução sobre a Síria, patrocinado pelos Estados Unidos, França, Grã Bretanha, Turquia, Arábia Saudita e outros países árabes.

O documento que será apresentado aborda violações dos direitos humanos e o uso da violência pelas autoridades sírias contra a população. Também aponta as autoridades como únicas responsáveis pelas violações sistemáticas das garantias e liberdades fundamentais da sociedade do país.

O projeto de resolução condena atos de violência, independente de quem os tenha cometido, e pede o início de um processo político que permita uma transição para um sistema democrático e pluralista.

No último dia 4 de fevereiro, a Rússia e a China vetaram no Conselho de Segurança uma resolução contra o país. Esses acordos devem ser cumpridos pelos membros da organização, enquanto os da Assembleia-Geral, da qual participam 193 países, não apresentam esse caráter.

As ONGs Anistia Internacional e Human Rights Watch enviaram, na última quarta-feira, uma carta aos 193 países membros da Assembleia-Geral da ONU para solicitar uma resolução firme contra a repressão na Síria, onde estimam que cerca de 600 pessoas morreram desde o dia 3 de fevereiro.

As organizações consideram que o duplo veto emitido por Rússia e China na votação do Conselho de Segurança "encorajou o governo sírio" a seguir com a repressão e violência.