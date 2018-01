Assembléia Nacional do Povo decide os rumos da China A China começa a viver nesta segunda-feira, 5, o período de maior efervescência política no país, com a abertura da Assembléia Nacional do Povo (ANP), o Parlamento chinês, pelo presidente Hu Jintao. O conselho é formado por membros do Partido Comunista, de outros partidos e por representantes da sociedade, e discute na conferência - que é realizada uma vez por ano - temas de interesse nacional. Confira a agenda dos próximos dias da ANP, realizado em Pequim. 5 de Março, segunda-feira - Abertura da assembléia anual pelo presidente Hu Jintao. O premier chinês, Wen Jiabao, o ministro das finanças, Jin Renqing, e o diretor do Desenvolvimento Nacional, Ma Kai, se reportam ao Parlamento. 6 de março, terça-feira - Quatro membros do corpo consultivo, Conferência do Conselho Político do Povo Chinês (CCPPC) se encontram no congresso e participam de entrevista coletiva sobre a "construção de um novo interior socialista". O Ministro das Relações Exteriores chinês, Li Zhaoxing, também participa de entrevista coletiva sobre a política externa do país. 7 de março, quarta-feira - O diretor do corpo de planejamento do PC, a Comissão Nacional para o Desenvolvimento e Reformas, Ma Kai, participa de entrevista coletiva sobre medidas macroeconômicas. 8 de março, quinta-feira - O Parlamento revisa os rascunhos das leis de direito à propriedade e para a coleta de impostos sobre lucros corporativos. 9 de março, sexta-feira - O ministro das Finanças, Jin Renqing, participa de entrevista coletiva sobre o sistema financeiro. 10 de março, sábado - A ANP tem um dia de folga. No entanto, a CCPPC ´se encontra pra discutir propostas. 11 de março, domingo - Os delegados da ANP apresentam propostas ou leis para o país. Membros da CCPPC discutem medidas para a Olimpíada de 2008, que será realizada em Pequim. 12 de março, segunda-feira - O Ministro do Comércio, Bo Xilai, e o governador do Banco Central Chinês, Zhou Xiaochuan, participam de entrevista coletiva sobre política monetária e comércio. 13 de março, terça-feira - Delegados deliberam sobre as leis de direito à propriedade e para a coleta de impostos sobre lucros corporativos. Presidente da Corte Suprema do Povo e o procurador-geral da China entregam seus relatórios. Ministros participam de entrevista coletiva sobre segurança social. 15 de março, quinta-feira - Término da sessão anual da CCPPC. A APN delibera sobre a versão revisada do relatório de Wen e sobre os rascunho das leis de direito à propriedade, orçamento e coleta de impostos sobre lucros corporativos. 16 de março, sexta-feira - A ANP vota o relatório de Wen, o orçamento de 2007, e as lei de propriedade e de coleta de impostos sobre lucros corporativos. Wen participa de sua entrevista coletiva anual.