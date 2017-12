Assembléia Nacional elege novo presidente do Vietnã A Assembléia Nacional do Vietnã elegeu Nguyen Minh Triet novo presidente do país comunista. A mudança de governo dá espaços a uma nova geração de líderes. Triet, de 64 anos, substitui Tran Duc Luong, que renunciou no sábado, ao lado do primeiro-ministro, Phan Van Khai, e do presidente da Assembléia Nacional, Nguyen Van An. Como secretário do Comitê do Partido Comunista para Ho Chi Minh, Triet cresceu politicamente. Ele é considerado uma boa aposta após o escândalo de corrupção que abalou o país, com a detenção de vários altos funcionários do Ministério dos Transportes. "Ele ficou conhecido justamente por sua campanha contra a corrupção", comentou o analista político Carl Thayer. Triet foi eleito um dia depois de o secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã (PCV), Nguyen Phu Trong, ser eleito presidente da Assembléia Nacional. Ainda na tarde desta terça, a Assembléia Nacional deve ratificar a nomeação de Nguyen Tan Dung como novo primeiro-ministro. Entre as primeiras funções dos novos líderes está a preparação do fórum de Cooperação da Ásia-Pacífico (Apec), em Hanói, em novembro próximo, com a presença dos presidentes dos Estados Unidos, George W. Bush, e da China, Hu Jintao.