Assentamentos judaicos lançam campanha para atrair israelenses Os assentamentos judaicos da Cisjordânia iniciaram nesta segunda-feira uma campanha para tentar obter a adesão de mais israelenses às colônias instaladas em território autônomo palestino, causando furiosos protestos de pacifistas dos dois lados do atual conflito palestino-israelense. Os colonos judeus da região de Binyamin, no centro da Cisjordânia, pretendem atrair mil famílias, ou cerca de 4.500 pessoas, para seus 32 assentamentos até o fim deste ano, disse Elazar Sela, um dos organizadores da campanha. Atualmente, 29.000 colonos judeus habitam a região de Binyamin, informou. Sela disse que os novos interessados serão abrigados em casas atualmente vagas, levantando questões sobre a alegação do governo de que a expansão dos assentamentos é "necessária para acomodar o crescimento demográfico natural" dessas comunidades. O ministro de Defesa de Israel, Binyamin Ben-Eliezer, líder do moderado Partido Trabalhista na coalizão de governo, disse que a campanha promovida pelos colonos poderá resultar em novos atentados suicidas e também poderá prejudicar as tentativas de se chegar a uma paz negociada com os palestinos. "Se alguém tenta promover uma campanha de povoamento numa situação delicada como a que enfrentamos hoje, na minha opinião, pagaremos um preço alto por isto", declarou o ministro. Os palestinos, que querem estabelecer um Estado independente na Cisjordânia, na Faixa de Gaza e em Jerusalém Oriental, consideram a expansão dos assentamentos uma grande ameaça às suas aspirações. O negociador palestino Saeb Erekat condenou a campanha promovida pelo assentamento, assim como as buscas do Exército israelense por militantes em cidades palestinas. "Estamos realmente chocados com o fato de a comunidade internacional permanecer calada após essas incursões e agressões" contra nosso povo, reclamou Erekat. O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, e seu partido Likud foram os principais patrocinadores da construção dos assentamentos judaicos na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. De acordo com um novo acordo de coalizão com o Partido Trabalhista, nenhum novo assentamento deve ser estabelecido. No entanto, 34 pequenas comunidades judaicas foram estabelecidas em território palestino desde que o atual governo foi formado, denunciou hoje o grupo pacifista israelense Paz Agora. Ben-Eliezer, que como ministro da Defesa é responsável pelas áreas onde são construídos os assentamentos, nada fez para conter sua expansão, garantiu Didi Remez, porta-voz do grupo. "Os colonos estão criando obstáculos físicos para a viabilidade de um Estado palestino. E, sem este Estado, não haverá paz nem segurança para Israel", comentou Remez.