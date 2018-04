Assentamentos serão mantidos, diz chanceler O chanceler israelense, Avigdor Lieberman, disse ontem que Israel não congelará o crescimento de assentamentos na Cisjordânia. "Não temos a intenção de mudar o equilíbrio demográfico na Judeia e Samaria (como direitistas em Israel chamam a Faixa de Gaza e Cisjordânia)", afirmou o chanceler. O fim do crescimento das construções israelenses no território palestino é uma das principais reivindicações da Casa Branca e, segundo analistas, a recusa do governo de Binyamin Bibi Netanyahu pode afastar os dois aliados históricos.