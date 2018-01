Assessor científico de Saddam é o primeiro a se render O general Amer Hammoudi al-Saadi, principal assessor científico de Saddam Hussein, entregou-se neste sábado às forças americanas no Iraque com a ajuda da TV pública alemã ZDF. O general Al-Saadi é o primeiro de uma lista de 55 dirigentes iraquianos mais procurados pelos Estados Unidos a entregar-se, assinalou a emissora. Segundo a ZDF, o cientista, que no passado supervisionou um programa de armas químicas do Iraque, entregou-se a militares americanos em Bagdá. Antes do início da guerra, em março, Al-Saadi era o oficial iraquiano encarregado do contato com os inspetores de armas enviados pelas Nações Unidas. A emissora alemã informou que uma de suas equipes acompanhou a entrega a pedido do próprio Al-Saadi, que temia por sua segurança. A ZDF filmou o general desde que ele saiu de sua residência com sua esposa, a alemã Helga, até o momento em que se entregou e foi levado por um oficial dos EUA. Al-Saadi disse ao correspondente da ZDF em Bagdá, Ulrich Tilgner, não saber onde está Saddam. O cientista também garantiu que o Iraque não possui armas químicas nem biológicas e acrescentou que, por isso, a invasão foi injustificada. Ele negou ser membro do Partido Baath, de Saddam. Veja o especial :