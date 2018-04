Assessor de Bin Laden é acusado de terrorismo O responsável pela estratégia midiática de Osama Bin Laden, Khaled al-Fawwaz, extraditado da Grã-Bretanha para os Estados Unidos na semana passada, é acusado de terrorismo, segundo a rede BBC. De acordo com a rede britânica, o suspeito atuava abertamente em Londres como uma espécie de assessor de imprensa, distribuindo comunicados e pronunciamentos em nome do grupo e marcando entrevistas, incluindo contatos com o próprio Bin Laden. Nascido no Egito, ele se naturalizou britânico.