Assessor de Bo Xilai é condenado a 9 anos de prisão A Corte Intermediária do Povo de Hefei condenou Zhang Xiaojun, um assessor da família de Bo Xilai, a nove anos de prisão por associação com o assassinato de Neil Heywood, informaram observadores. O empresário britânico foi morto por Gu Kailai, mulher de Bo. A Embaixada do Reino Unido em Pequim mostrou satisfação com o veredicto do julgamento de Gu Kailai. Ela foi condenada à pena de morte suspensa, penalidade que, na China, geralmente resulta em prisão perpétua. A esposa do ex-membro do Partido Comunista não contestou a condenação.