Assessor de Cavallo vai parar no manicômio Ser assessor de imprensa do hiperativo ministro da Economia argentino, Domingo Cavallo, custou caro ao jovem jornalista Lisandro Varela, que acabou sendo internado num hospital neuropsiquiátrico de Buenos Aires. Varela teve um ataque de nervos num hotel da capital argentina, onde acompanhava seu chefe - que em um só dia é capaz de viajar de avião, promover reuniões, dar conferências, ir a coquetéis e depois a jantares de trabalho. Varela acabava de voltar dos EUA para juntar-se à equipe de Cavallo, que há duas semanas assumiu a condução da economia argentina, tornando-se o homem forte do governo do presidente Fernando de la Rúa. O assessor foi detido pela polícia após discutir e tentar agredir o pessoal do hotel Panamericano, onde havia entrado por um dos apartamentos, informaram os policiais. O porteiro do hotel do centro de Buenos Aires chamou a polícia, que conseguiu deter o porta-voz do ministro, após enfrentar uma longa resistência de Varela, tomado por uma crise nervosa. O juiz Luis Schlegel, após acusá-lo de atentado e resistência à autoridade por agredir a polícia, ordenou que o assessor fosse tranferido para o Hospital Neuropsiquiátrico Borda - onde ele continuava internado hoje, segundo a agência de notícias privada Noticias Argentinas.