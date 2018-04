Assessor de Giuliani é acusado de corrupção O ex-chefe da polícia de Nova York Bernard Kerik, amigo do ex-prefeito e pré-candidato republicano à presidência Rudolph Giuliani, foi indiciado ontem por fraude fiscal e corrupção. Kerik é acusado de aceitar US$ 165 mil de uma empresa que reformou seu apartamento no bairro do Bronx. A companhia participava de uma licitação para obter uma obra em Nova York.