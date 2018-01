Assessor de Merkel alerta para risco de deflação Um assessor econômico da chancelar alemã Angela Merkel alertou os países da zona do euro para o risco de deflação, segundo reportagem do jornal alemão Boersen-Zeitung deste sábado. "A zona do euro está caminhando a beira de uma zona de deflação e há um perigo real de que ele mergulhe totalmente em um deflação", disse Peter Bofinger, membro do conselho de assessores econômicos do governo alemão.