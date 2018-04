Assessor de Netanyahu admite assédio e deve renunciar O chefe de gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, Natan Eshel, vai renunciar ao cargo, segundo informações do Ministério da Justiça de Israel. De acordo com o ministério, ele deixa o posto após um acordo judicial em que admitiu ter assediado sexualmente uma funcionária. Eshel teria tirado fotos dela, lido seus e-mails e praticado outras condutas consideradas inaceitáveis.