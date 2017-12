Assessor de Sharon comemora vitória de Bush A reeleição de George W. Bush nos Estados Unidos é uma vitória da "luta sem tréguas contra o terrorismo", disse um alto assessor do premier israelense Ariel Sharon. Os líderes de Israel e EUA estabeleceram laços próximos durante o primeiro mandato de Bush, que ofereceu apoio ao plano do premier israelense de retirar-se da Faixa de Gaza e, segundo o próprio Sharon, manter a maior parte da Cisjordânia, dois territórios reivindicados pelos palestinos. A vitória de Bush é uma vitória "do povo americano que decidiu escolher a democracia, esperança e uma luta sem tréguas contra o terrorismo", disse o principal conselheiro de Sharon, Raanan Gissin. "E é uma vitória ainda maior para o povo do Oriente Médio, onde haverá por mais quatro anos um presidente determinado a trazer a esta parte esquecida do mundo um raio de esperança, liberdade e democracia".