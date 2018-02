Assessor diz que Clinton está bem após cirurgia O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, foi hospitalizado nesta quinta-feira após se sentir mal e teve dois stents colocados numa artéria coronária (cirurgia de angioplastia), informou o assessor do ex-mandatário, Douglas Band. A secretária de Estado americana e mulher de Bill Clinton, Hillary Clinton, já partiu de Washington para encontrar o marido em Nova York. O ex-presidente, com 63 anos, sentiu dores no peito na tarde de hoje.