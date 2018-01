Assinaturas para afastar Chávez do governo são insuficientes O Conselho Nacional Eleitoral venezuelano decidiu hoje que a oposição não tem o número suficientes para forçar um plebiscito sobre o governo do presidente Hugo Chávez. A decisão causou imediatos protestos de venezuelanos, que bateram panelas e explodiram fogos de artifício na capital. Os oponentes de Chávez asseguram que submeteram mais de 3,4 milhões de assinaturas ao conselho. Eram necessárias cerca de 2,4 milhões para a convocação do plebescito. Mas o presidente do conselho, Francisco Carrasquero, afirmou que apenas cerca de 1,83 milhões eram válidas. Outras 876.016 poderão ser validadas se os cidadãos nomeados confirmarem que realmente assinaram a petição, segundo Carrasquero. Do processo de ratificação de assinaturas que 0s 876.000 eleitores realizares dependerá o futuro do referendo. Entre os dias 18 e 22 de março, os eleitores poderão ir aos escritórios do CNE para fazê-lo. Pelo menos 376.000 assinaturas foram rejeitadas unânimemente pelo conselho.