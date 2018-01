Assistente de Bin Laden pede ataques como os de 11 de setembro A rede de TV Al-Jazira exibiu trechos de uma gravação atribuída a Ayman al-Zawahri, um dos principais assistentes de Osama Bin Laden, líder da rede terrorista Al-Qaeda. Na gravação, ele exorta os muçulmanos a lançarem ataques semelhantes aos realizados em 11 de setembro nos Estados Unidos. "Considerem os seus 19 irmãos que atacaram a América em Washington e Nova York com seus aviões como exemplos", afirma uma voz forte enquanto a TV exibiu uma foto de arquivo de Al-Zawahri. A voz da gravação se assemelha a de outras gravações atribuídas a Ayman al-Zawahri. A emissora Al-Jazira informou que colocará os três minutos e meio da gravação no ar mais tarde. A localização de Al-Zawahri é desconhecida desde o início da guerra liderada pelos Estados Unidos no Afeganistão. As informações são da Dow Jones.