Assistente de Bin Laden ridiculariza Bush e faz ameaças Em fitas de áudio divulgadas hoje por duas diferentes redes de tevê árabes, o lugar-tenente de Osama bin Laden, Ayman al-Zawahri, ridiculariza declarações do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, critica planos da França de proibir o véu de cabeça islâmico em escolas e adverte sobre novos atentados nos Estados Unidos. "Bush, fortifique seus alvos, aumente sua defesa, intensifique suas medidas de segurança porque a combativa comunidade islâmica, que enviou os batalhões para Nova York e Washington, decidiu enviar a você um batalhão depois do outro, levando a morte e buscando o paraíso", afirma o suposto Al-Zawahri em uma das gravações. Analistas acreditam que as fitas divulgadas pelas tevês Al-Jazira e Al-Arabiya sejam uma tentativa da Al-Qaeda de mostrar que ainda pode se comunicar com o mundo e não foi afetada por anúncios de autoridades de que estaria acuada. As gravações, transmitidas com horas de diferença, surgem no momento em que forças paquistanesas promovem buscas em regiões remotas entre o Paquistão e o Afeganistão, onde Bin Laden estaria escondido. Acredita-se que Al-Zawahri, um médico nascido no Egito, esteja acompanhando Bin Laden nas montanhas. Repercussões "Correm rumores de que Bin Laden e Al-Zawahri estariam prestes a ser capturados, (essas fitas) são uma resposta", avaliou Mohammed Salah, especialista em grupos radicais islâmicos e chefe da surcursal em Cairo do jornal árabe Al-Hayat. Dia´a Rashwan, do Centro de Estudos Políticos e Estratégicos Al-Ahram, do Egito, acredita que as duas fitas são autênticas e divulgá-las ao mesmo tempo em duas estações "exige capacidade logística e também uma decisão central?. E acrescentou: ?isto não é uma capacidade organizacional insignificante", acrescentou. Funcionários das duas redes de tevê disseram só ter colocado no ar partes das fitas que julgaram relevantes e que as duas têm conteúdos diferentes. As duas estações receberam as fitas nesta terça-feira e eventos mencionados sugerem que elas foram gravadas no começo do mês passado. Os dois canais não quiseram detalhar como conseguiram o material, mas garantiram ter sido de fontes confiáveis. Mensagens "Lembramos a Bush que a situação não é estável no Afeganistão. Senão, como lançaríamos, com o apoio e a força de Deus, nossos ataques contra suas tropas e seus agentes? Como enviaríamos nossas mensagens que desafiam você e revelam suas mentiras?" é dito na fita. "Lembramos a Bush que ele não destruiu dois terços da Al-Qaeda. Pelo contrário, graças a Deus, a Al-Qaeda ainda está no campo de batalha da guerra santa levantando a bandeira do Islã", acrescentou. Em seu discurso sobre o Estado da Nação em janeiro, Bush garantiu que "quase dois terços" dos líderes conhecidos da Al-Qaeda haviam sido mortos ou capturados. A voz na fita da Al-Jazira tinha uma mensagem para "as mães e pais dos soldados americanos". "Quando virem os caixões de seus filhos voltando para casa, lembrem dos crimes da América na Palestina, Iraque, Afeganistão, Chechênia, Caxemira, Guantánamo... Lembrem-se que aquele que planta espinhos não colhe rosas." Crítica à França A fita divulgada pela Al-Arabiya critica a decisão da França de proibir símbolos religiosos em prédios públicos, inclusive véus de cabeça usados pelas mulheres muçulmanas. "A decisão do presidente francês (Jacques Chirac)... é outro exemplo da malícia dos cruzados, que os ocidentais têm para com os muçulmanos", afirmou. "Essa malícia ferve em seus corações e transborda em seus peitos e eles a passam para as novas gerações."