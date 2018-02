Assistentes de senador têm teste positivo para antraz Entre 20 e 22 pessoas do escritório do líder democrata no Senado dos EUA, Tom Daschle, tiveram resultados positivos em testes para detecção do bacilo antraz, de acordo com fontes não-identificadas. Os testes foram realizados depois que uma carta contendo uma forma refinada do bacilo, que pode ter sido produzida por especialistas, foi encaminhada ao escritório do senador. Segundo uma autoridade, todos os contaminados estão tomando o antibiótico Cipro, da Bayer. Leia o especial