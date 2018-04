Associação diz que 66 jornalistas foram mortos em 2010

A associação, sediada em Paris, disse que o México e o Paquistão são os países mais perigosos para esses profissionais. Em cada um desses países, dez jornalistas foram mortos em 2010. O grupo disse que os narcotraficantes no México e os insurgentes no Paquistão foram responsáveis pela maioria dos crimes. Segundo declaração do grupo, divulgada hoje, em todo o mundo os jornalistas são "alvos por investigarem o crime organizado, o tráfico de drogas, corrupção e outros crimes".

De acordo com o relatório de outra entidade, Repórteres Sem Fronteiras, 57 jornalistas foram assassinados no ano passado. As informações são da Associated Press.