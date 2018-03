Associação médica dos EUA desculpa-se por racismo A Associação Médica Americana (AMA) divulgou hoje uma desculpa formal por mais de um século de políticas discriminatórias que excluíram negros. O pedido de perdão faz parte de uma iniciativa do maior grupo de médicos dos EUA para reduzir as disparidades raciais na medicina. Os problemas incluem o irrisório número de médicos negros e também o alto índice de doenças entre os negros e outras minorias. "A AMA está comprometida com a melhoria de sua relação com as minorias de médicos e o aumento do número de médicos dessas minorias, para que essa força de trabalho represente de forma correta a diversidade dos pacientes da América", afirmou Ronald Davis, ex-presidente do grupo, em um comunicado postado no site da entidade. A desculpa vem 40 anos depois de os delegados da AMA denunciarem políticas de Estado e sociedades médicas locais que usavam regras do século XIX para barrar negros. Por décadas, os delegados da AMA resistiram às tentativas de obrigá-los a tratar publicamente do tema e de condenar grupos médicos menores que cometiam discriminação. Ainda que a organização não tenha tido uma política ostensiva contra os médicos negros, os médicos precisavam fazer parte dos grupos menores para participar da AMA, explicou Davis em entrevista por telefone. A entidade já realizou um pedido de desculpas similar no passado. Em 2005, o doutor John Nelson, então presidente da AMA, tratou do tema em um encontro sobre cuidados de saúde e sobre como eliminar disparidades. A nova desculpa parece uma referência mais formal ao passado embaraçoso do grupo, em um momento em que a AMA perde parte de sua influência.