Associação protesta contra uso de golfinhos na guerra A associação americana que luta para que seja dispensado um "tratamento ético" aos animais, a PETA, enviou uma carta ao secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, protestando contra o uso de golfinhos por parte da Marinha dos EUA para detectar minas no porto iraquiano de Umm Qasr. A organização pediu ao chefe do Pentágono que ordene a suas forças armadas que "deixem de usar animais na frente" de combate. "É um uso cruel e que, mais do que salvar vidas, ameaça provocar perdas", escreveram os ativistas. Além do uso dos golfinhos, a PETA protestou contra o uso de galináceos e pombas para detectar armas químicas, e de cães nas operações de salvamento de tropas. Veja o especial :