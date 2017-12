Asteróide passa ´muito perto´ da Terra Um asteróide do tamanho de um campo de futebol passou "muito perto" da Terra no último 14 de junho, anunciaram nesta quinta-feira organismos científicos internacionais. O asteróide, batizado de "2002 Mn", passou a 120 mil quilômetros da Terra, uma distância muito pequena em termos astronômicos. Segundo o centro espacial britânico (BNSC), o 2002 Mn tinha um diâmetro de 120 metros e, caso colidisse com nosso planeta, "poderia causar devastações semelhantes às causadas (por outro asteróide) em Tunguska, Sibéria, em 1908, quando 2.000 quilômetros de bosques foram aniquilados". De acordo com Brain Marsden, cientista do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica em Cambridge, Massachusetts, o asteróide foi "o primeiro corpo celeste a ficar mais próximo da Terra que a Lua em décadas". A eventual queda do 2002 Mn na Terra - segundo a agência espacial americana, Nasa - teria efeitos semelhantes aos da explosão de uma grande bomba atômica, apesar de muito depender da composição geoquímica do meteorito. A Nasa confirmou a "quase colisão" da "grande pedra", e revelou em seu site que sua presença só foi detectada em 17 de junho. A possibilidade de colisão de um objeto celeste com a Terra é considerada pouco provável pelos astrônomos, que, entretanto, observam atentamente todas as "pedras" com diâmetro maior do que 1.000 metros. Pode ocorrer que um objeto muito menor "escape" ao monitoramento, como foi o caso do 2002 Mn.