Asteroide passará perto da Terra hoje à tarde

A agência aeroespacial norte-americana (Nasa, por suas iniciais em inglês) calcula que o asteroide 2012 DA14 passará a 27.300 quilômetros da Terra, o que evitará qualquer tipo de catástrofe.

Apesar disso, a trajetória do asteroide o levará a uma área mais próxima de onde orbitam muitos dos satélites artificiais de comunicação e meteorologia que servem à Terra. Cientistas acreditam que os satélites não serão afetados.

O asteroide 2012 DA14 é pequeno demais para ser visto a olho nu. A expectativa é de que ele passe sobre o Oceano Índico, perto da ilha indonésia de Sumatra, às 17h25 no horário brasileiro de verão.

O rastro do corpo celeste poderá ser visto com a ajuda de binóculos e de telescópios de pontos na Ásia, na Austrália e no leste da Europa.

A passagem do 2012 DA14 ocorrerá apenas algumas horas depois de um meteorito ter atingido a região dos Montes Urais, na Rússia.

A onda expansiva da explosão do meteorito estilhaçou vidros, ferindo centenas de pessoas, mas cientistas descartaram relação entre o objeto que caiu na Rússia e o asteroide que cruzará os céus do Oceano Índico. As informações são da Associated Press.