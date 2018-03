Astro do basquete exibe piercing em Pyongyang O ex-jogador de basquete americano Dennis Rodman exibiu todo seu estilo extravagante - com cabelo clareado, tatuagens, piercing no nariz e plumas - ontem, na Coreia do Norte, que tem, possivelmente, o código de vestimenta mais opaco do mundo. O showman chegou a Pyongyang para organizar uma clínica de basquete no país.