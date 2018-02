Astro do futebol americano é morto no Afeganistão Um astro do futebol americano que abandonou uma carreira milionária para se alistar no Exército foi morto no Afeganistão, informam os militares americanos. Pat Tillman (foto) abriu mão de um contrato de US$ 3,6 milhões com o time Arizona Cardinals para se alistar, em maio de 2002. Não há, ainda, detalhes sobre como Tillman, de 27 anos, morreu. Tillman, que jogou quatro temporadas com os Cardinals, havia decidido trocar o esporte pelo Exército depois de retornar de sua lua-de-mel. Antes de se alistar, ele já recusara US$ 9 milhões por cinco anos de contrato com outro time, os St. Louis Rams, por lealdade para com os Cardinals.