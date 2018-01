Astro pop recebe autorização para viajar ao espaço O integrante da banda pop ´N Sync Lass Bass obteve nesta terça-feira uma primeira aprovação da Nasa e de outras agências espaciais para viajar à estação espacial internacional. O artista recebeu a notícia quando participava de sessões de treinamento no Centro Espacial Johnson, em Houston. Agora só falta chegar a um acordo financeiro com o programa espacial russo. Uma viagem de ida e volta à estação orbital em uma nave russa custa em torno de US$ 20 milhões. Em julho, a Agência Espacial Russa apresentou o nome de Bass para ocupar um dos três assentos no foguete, cujo lançamento está previsto para 28 de outubro no Casaquistão. Um painel formado por representantes da Nasa e das agências russa, japonesa, européia e canadense aprovou a viagem de Bass depois de duas semanas de discussões sobre o passado dele e as condições de saúde. "Concordamos que o senhor Bass reúne as condições para ser membro da tripulação, disse a porta-voz da Nasa, Debra Rahn. Uma decisão final será tomada em setembro por uma comissão de altos funcionários da agência espacial norte-americana. Bass seria o terceiro turista espacial a pagar passagem e a pessoa mais jovem a viajar ao espaço.