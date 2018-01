Astrólogo indiano prevê novo terremoto e é preso Um astrólogo indiano foi preso hoje depois que previu para este sábado um terremoto ainda mais devastador do que o tremor de 7,9 graus que atingiu o Estado de Gujarat, oeste da Índia, no dia 26. Ele foi acusado de disseminar o pânico, disse o ministro do Interior Haren Pandya. Os rumores sobre uma nova catástrofe levaram milhares de pessoas a fugir da cidade de Ahmedabad. Já foram resgatados 15.076 corpos, mas milhares de cadáveres permanecem sob os escombros das casas e prédios desmoronados.