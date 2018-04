Astrólogo prevê queda de presidente e é preso A polícia do Sri Lanka prenderam ontem Chandrasiri Bandara, um dos astrólogos mais populares do país, por prever que o presidente Mahinda Rajapaksa cairia em setembro. Bandara havia feito a previsão na semana passada. Sua prisão é vista como mais um sinal do endurecimento do governo cingalês contra as vozes dissidentes. De acordo com a ONG Anistia Internacional, pelo menos 14 jornalistas foram mortos por paramilitares apoiados pelo governo desde o início de 2006.