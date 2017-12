Astronauta da Nasa é acusada de tentar seqüestrar rival Uma astronauta da Nasa foi acusada de tentar seqüestrar uma mulher que considerava sua rival na disputa pelo amor de outro astronauta, informou na noite de segunda-feira (hora local) a polícia de Orlando, no Estado da Flórida. Lisa Nowak, que integrou a tripulação do ônibus espacial Discovery em julho do ano passado, também foi acusada de agressão física, tentativa de roubo e destruição de provas, segundo documentos judiciais. Nowak, de 43 anos, casada, com três filhos e capitão da Marinha dos Estados Unidos, foi detida na segunda-feira após viajar de sua casa em Houston (Texas) até Orlando, onde mora a sua rival, identificada como Colleen Shipman. Segundo a polícia, ela achava que Shipman tinha um relacionamento com o astronauta William Oefelein, piloto da Marinha que integrou a tripulação do Discovery numa missão à Estação Espacial Internacional em dezembro do ano passado. O crime De acordo com a versão policial, Nowak chegou na segunda-feira da semana passada ao aeroporto, usando uma peruca e um sobretudo. Ela esperava Shipman, que chegaria num vôo vindo de Houston. A astronauta seguiu a mulher até o estacionamento, armada com uma faca, uma pistola de ar comprimido, luvas de borracha, bolsas de plástico e um dispositivo para lançar gás de pimenta. Segundo o relato de Shipman, Nowak tentou entrar no seu carro e a atacou com uma substância química, que causou uma perda momentânea da visão. A polícia viu Nowak jogar alguns objetos numa lixeira do aeroporto. Em declaração gravada, Nowak afirmou que seus contatos com Oefelein eram "algo mais que uma relação de trabalho, porém menos que uma relação amorosa", segundo a polícia. Na gravação, Nowak explicou que não tinha intenção de ferir Shipman, e que só queria assustá-la, "para conversar com ela". No carro de Nowak foram encontradas uma carta que descreve o amor dela por Oefelein, mensagens eletrônicas entre ele e Shipman e recibos mostrando que a astronauta pagou em dinheiro sua viagem de Houston a Orlando. "É um caso muito triste. É uma pena que agora ela esteja do outro lado da lei", disse uma porta-voz do Departamento de polícia de Orlando. Oefelein é solteiro, mas, segundo uma biografia da Nasa, tem dois filhos. Nasa Um porta-voz da Nasa no Centro Espacial Johnson, em Houston, informou que até o momento a condição de Nowak como astronauta da agência espacial não mudou. "Não desejo especular a respeito do que acontecerá depois", disse, acrescentando que a Nasa não tem normas para as relações entre os astronautas. Se for declarada culpada de tentativa de seqüestro, Nowak pode ser condenada à prisão perpétua, disseram fontes policiais. De acordo com o jornal americano Orlando Sentinel, Shipman é engenheira no 45º Esquadrão de Apoio a Lançamentos em uma base próxima ao Centro Espacial Kennedy.